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Українське прислів'я
Рада виділила понад 570 мільйонів на добудову Музею Голодомору
14:16 13.07.2023 |
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 3473 щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.
"Ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. А от її реалізація допоможе досить швидко завершити вже розпочаті будівельні робіти, ввести обʼєкт в експлуатацію та гідно вшанувати пам'ять мільйонів жертв трагедії", - уточнила нардепка.
Як нагадала Кравчук, на платформі цього Музею заплановано проведення основних офіційних заходів до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років.
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