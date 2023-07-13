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Рада прискорила судовий розгляд у санкційних справах - законопроєкт
14:13 13.07.2023 |
Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер ухвалили в цілому законопроєкт, що прискорює процедуру судового розгляду питань санкцій, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"314 депутатів підтримали закон про зміни в застосуванні санкцій №8392", - написала Геращенко на фейсбук-сторінці.
Згідно із законопроектом, неприбуття на судове засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції і не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, перенесення засідання на інший час чи дату, або для оголошення перерви в судовому засіданні.
Законопроєкт, зокрема, обумовлює, що внесення до Реєстру санкцій інформації про застосування, скасування або зміни в санкціях здійснюється невідкладно, але не пізніше дня, що настає за днем оприлюднення указу президента України про введення в дію відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, цей законопроєкт запроваджує реєстр санкцій, ведення якого покладається на Раду національної безпеки і оборони.
Законопроєкт №8392 про внесення змін до деяких законів щодо застосування санкцій було зареєстровано в парламенті 27 січня 2023 року.
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