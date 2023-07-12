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Є рік на адаптацію українського законодавства, щоб стати частиною довгострокової угоди про «роумінговий безвіз» з ЄС, - Шмигаль
17:49 11.07.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна хоче за рік адаптувати законодавство до європейських стандартів, щоб стати частиною довгострокової угоди про "роумінговий безвіз".
"Безоплатний роумінг для українців у ЄС продовжився на рік. Відповідну угоду було укладено європейськими та українськими операторами. Отже, наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв'язку з Батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Водночас, за словами прем'єра, Україна має амбітну мету отримати так званий роумінговий безвіз на постійній основі.
"Є рік на адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Після цього станемо частиною довгострокової угоди Roam like at home - тобто "За кордоном - як і вдома". Це буде важливим кроком у секторальній євроінтеграції України", - підсумував він.
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