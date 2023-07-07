ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто

Європейська бізнес Асоціація (ЄБА) просить підтримати законопроєкт №9083, автором якого виступив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев та група народних депутатів, який передбачає детінізацію та дерегуляцію ринку вживаних авто, та має принести у бюджет додаткові мільйони.

Про це йдеться в заяві ЄБА, оприлюдненій 6 липня.

Як можна побачити з карки законопроєкту, він був зареєстрований ще на початку березня поточного року, проте з того часу знаходиться без руху.

З проханням підтримати даний проєкт, ЄБА звертається до Міністра фінансів Сергія Марченка та голови Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолани Підласої.

Асоціація звертає увагу на вигоду бюджету від ухвалення законопроєкту. При цьому наголошує на таких його аспектах, як дерегуляція.

Хоча, як випливає з пояснювальної записки до проєкту, його автори роблять наголос саме на детінізації ринку.

"На жаль, переважна більшість ринку вживаних автомобілів наразі перебуває "у тіні", - йдеться в пояснювальній записці.

Це, за твердженням авторів законопроєкту, відбувається через те, що продавці вживаних автомобілів намагаються уникнути реєстрації автомобіля на себе.

"Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними автомобілями, перейшли на застосування різноманітних "схем" по перепродажу вживаних автомобілів з метою уникнення процедури реєстрації автомобіля на себе", - зазначається в пояснювальній записці.

ЄБА підтверджує існування "схем" на ринку вживаних авто. Проте пояснює їх надмірною зарегульованістю ринку.

"За оцінками бізнесу, процедура купівлі-продажу вживаного автомобіля через вказані торговельні організації є досить складною, що обумовлює ситуацію, при якій значну частку перепродажів вживаних автомобілів здійснюють автобізнесмени, які офіційно на облік у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України не стають, водночас здійснюють перепродаж вживаних автомобілів через "тіньові" схеми", - йдеться в повідомленні Асоціації.

На думку ЄБА, саме зарегульованість ринку змушує бізнес здійснювати продаж б/в авто через довіреність від продавця на третю особу, проводячи це як комісійний продаж з мінімальною комісійною винагородою тощо.

"У результаті чого держава недоотримує мільйони гривень податкових надходжень", - додають в ЄБА.

"Врегулювати цю проблему покликаний законопроєкт №9083, який спільнота, безумовно, підтримує", - стверджують в Асоціації.

Так, законопроєктом пропонується замість перереєстрації транспортного засобу з продавця на субʼєкт господарювання передбачити, що власник сам попередньо знімає з реєстрації транспортний засіб до передачі суб'єкту господарювання для подальшого продажу.

Крім того, перереєстрація транспортного засобу з субʼєкта господарювання на кінцевого клієнта перетвориться в державну реєстрацію транспортного засобу, від чого вартість наданої при цьому адміністративної послуги не зміниться.

"Впровадження цих норм не потребує фінансування з державного та місцевого бюджетів. Крім того, дані новації не призведуть до зменшення доходів бюджету. Навіть більше, державний бюджет від цього тільки виграє. Адже це допоможе детінізувати ринок і з кожного проданого вживаного автомобіля буде отримувати додаткові надходження", - переконують в ЄБА.

Асоціація наводить розрахунки неназваних представників бізнесу, які порахували, скільки державний бюджет отримає від проданого вживаного авто на суму 600 тис гривень і виявили, що надходження будуть становити 19 800 гривень.

"Тобто навіть кілька сотень автомобілів принесуть до бюджету мільйони гривень податками", - підсумували в Асоціації.