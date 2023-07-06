Зеленський підписав нову редакцію закону про захист прав споживачів

Президент України Володимир Зеленський 5 липня підписав нову редакцію закону «Про захист прав споживачів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що закон було розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

Зокрема, документ актуалізує визначення та терміни і приводить їх у відповідність до умов сучасного бізнесу, в тому числі щодо електронної комерції (інтернет-торгівлі).

Оновлена редакція закону передбачає створення Єдиного державного вебпорталу для споживачів у сфері електронної комерції (портал е-покупець). Ця електронна система буде збирати, накопичувати, обробляти, вести облік та надавати споживачам інформацію про суб'єктів електронної комерції, їхні комунікації, споживачів, а також про органи державної влади, які здійснюють захист прав споживачів у відповідних сферах.

Закон також передбачає створення автоматизованої системи перевірених продавців - інформаційної системи, яка стане складовою частиною порталу е-покупець.

Крім цього, документ визначає права споживача у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту.

Закон дозволяє вводити обмеження доступу до вебсайту суб'єкта господарювання за зверненням Держпродспоживслужби до провайдера у разі порушення законодавства таким суб'єктом господарювання.

Також законом передбачено нові повноваження Держпродспоживслужби: взаємодія із суб'єктами господарювання, споживачами та іншими ЦОВВ на порталі е-покупець; подання до суду позовів про захист прав споживачів, у тому числі щодо невизначеного кола споживачів; вжиття заходів, передбачених законодавством, до суб'єктів господарювання - виробників товарів.

Крім того, нові норми стосуються мовного питання; врегульовано правила надання споживачеві інформації про продукцію. Так, інформацію про продукцію розміщують на поверхні, яка має найбільшу площу, товару чи харчового продукту та/або упаковки, етикетки, приєднаної до товару чи харчового продукту. Ця інформація не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією, а розмір шрифту, яким нанесено інформацію державною мовою, не може бути меншим за розмір шрифту, яким наноситься інформація іншою мовою.

Законом встановлено, що інформація про продукцію не може надаватися мовою держави-агресора або держави-окупанта. Таким чином, наголосили у відомстві, посилено вимоги, встановлені на сьогодні чинними законами України «Про захист прав споживачів» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Закон (за винятком деяких положень) набере чинності через один рік із дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада прийняла нову редакцію закону «Про захист прав споживачів» у другому читанні 10 червня 2023 року.