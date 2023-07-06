Фінансові новини
- |
- 06.07.23
- |
- 03:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Верховній раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Буде потрібен документ, що засвідчує відповідність
17:37 05.07.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9460.
Законопроектом визначено поняття документу, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та екологічних норм. Також приведено у відповідність до вимог Європейського Союзу та FIA положення про визнання документів, виданих іншими органами.
Пропонується встановити заборону експлуатації транспортних засобів, які не мають документів, що засвідчують відповідність.
Також уточнено, що чинним власникам авто не треба додатково виробляти окремі документи про відповідність або возити з собою окремо документи про відповідність.
Обґрунтування законопроекту
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні українське законодавство у сфері оцінки відповідності має бути гармонізовані з міжнародним та європейським законодавством.
Так, Угодою про асоціацію з ЄС передбачено зобов'язання України щодо забезпечення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду.
Крім цього, відповідно до Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року визначені основні напрямки її реалізації, в частині безпечності транспортних засобів, зокрема: спрощення процедури допуску транспортних засобів до участі у дорожньому русі, у тому числі удосконалення процедури сертифікації транспортних засобів під час перетину державного кордону.
Тому постає необхідність у внесені змін до закону "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
|КСУ визнав неконституційними конфіскацію і штрафи за порушення митних правил
|Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть – Шмигаль
|В Україні економічно активними є лише близько 11,7 мільйона людей
|Шмигаль обговорив макрофінансову стабільність з керівниками НБУ, Мінекономіки і Мінфіну
|У Верховній раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Буде потрібен документ, що засвідчує відповідність
|Державний титановий комбінат в Іршанську відновив роботу після тривалого простою
|УЗА покращила прогноз врожаю зерна
Бізнес
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq