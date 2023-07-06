У Верховній раді пропонують змінити правила ввезення автомобілів в Україну. Буде потрібен документ, що засвідчує відповідність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9460.

Законопроектом визначено поняття документу, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та екологічних норм. Також приведено у відповідність до вимог Європейського Союзу та FIA положення про визнання документів, виданих іншими органами.

Пропонується встановити заборону експлуатації транспортних засобів, які не мають документів, що засвідчують відповідність.

Також уточнено, що чинним власникам авто не треба додатково виробляти окремі документи про відповідність або возити з собою окремо документи про відповідність.

Обґрунтування законопроекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні українське законодавство у сфері оцінки відповідності має бути гармонізовані з міжнародним та європейським законодавством.

Так, Угодою про асоціацію з ЄС передбачено зобов'язання України щодо забезпечення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду.

Крім цього, відповідно до Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року визначені основні напрямки її реалізації, в частині безпечності транспортних засобів, зокрема: спрощення процедури допуску транспортних засобів до участі у дорожньому русі, у тому числі удосконалення процедури сертифікації транспортних засобів під час перетину державного кордону.

Тому постає необхідність у внесені змін до закону "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів".