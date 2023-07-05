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АНАЛІТИКА

Урядовий законопроєкт про медичний канабіс винесуть на найближче засідання ВР

11:51 05.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада вже запланувала розглянути на своєму найближчому засіданні законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні має бути винесено проєкт закону про легалізацію медичного канабісу №7457", - заявив Железняк.

Водночас, за його словами, впевненої підтримки законопроекту поки що немає.

"Із голосами, і правда, поки що ризиковано", - зазначив депутат.

Нагадуємо:

Законопроєкт №7457 був поданий до Верховної Ради Кабінетом міністрів ще в червні 2022 року.

Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Але у вересні 2022 року голова комітету Михайло Радуцький заявив, що в Раді, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту.

Законопроєкт передбачає створити нормативні умови для обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема, для їхнього використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів у певних сферах діяльності.
За матеріалами: Економічна правда
 

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