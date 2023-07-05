Уряд удосконалив законодавство у сфері користування надрами

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів у сфері надрокористування з метою здійснення належного управління правами держави та забезпечення відповідного контролю у галузі.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Зміни спрямовані на виконання вимог Закону України від 01.12.2022 №2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» та мають на меті удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснення належного управління правами держави та забезпечення відповідного контролю», - йдеться в повідомленні.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, змінами до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами передбчачено, зокрема, подання заяв та всіх необхідних документів для участі в аукціонах через електронний кабінет надрокористувача на Державному геологічному веб-порталі.

Запропоновані проєктом акта зміни до Положення про Державну службу геології та надр України передбачають створення та забезпечення функціонування єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами та її складових тощо.

Очікується, що прийняття постанови забезпечить відкритість та прозорість сфери надрокористування, дотримання прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами», що сприятиме підвищенню прозорості у сфері надрокористування.