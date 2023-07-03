Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів

17:00 03.07.2023 |

Право

 

Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів. Про це говориться в указі №359, яким президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя".

В останньому, п'ятому, пункті рішення РНБО йдеться про необхідність "розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій".

Раніше ідею створення нового суду для розгляду інвестиційних спорів підтримав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також до ідеї створення нового суду для захисту інвестицій прихильно ставляться іноземні партнери України.

Водночас бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що справи інвесторів не повинні розглядатися в окремому суді.

"Я вважаю несправедливим, коли іноземний інвестор матиме суперсуд, а український бізнес муситиме мордуватися. Як речник українського бізнесу, я можу сказати, що 85% скарг до нас надходить саме від вітчизняних компаній, і тільки 15% - це звернення від компаній з іноземними інвестиціями", - зазначив Ващук в інтерв'ю Укрінформу в березні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,1591
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,04 0,10 37,4165  0,02 0,05
EUR 40,2631  0,03 0,09 41,1185  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес