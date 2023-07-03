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Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів
17:00 03.07.2023 |
Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів. Про це говориться в указі №359, яким президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя".
В останньому, п'ятому, пункті рішення РНБО йдеться про необхідність "розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій".
Раніше ідею створення нового суду для розгляду інвестиційних спорів підтримав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Також до ідеї створення нового суду для захисту інвестицій прихильно ставляться іноземні партнери України.
Водночас бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що справи інвесторів не повинні розглядатися в окремому суді.
"Я вважаю несправедливим, коли іноземний інвестор матиме суперсуд, а український бізнес муситиме мордуватися. Як речник українського бізнесу, я можу сказати, що 85% скарг до нас надходить саме від вітчизняних компаній, і тільки 15% - це звернення від компаній з іноземними інвестиціями", - зазначив Ващук в інтерв'ю Укрінформу в березні.
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