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Верховна Рада підтримала проведення засідань комітетів у відеорежимі

14:04 30.06.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада підтримала проведення засідань парламентських комітетів у режимі відеоконференцій у період воєнного стану.

За відповідний законопроєкт №9440 Про внесення змін до деяких законів щодо роботи комітетів Верховної Ради проголосували в цілому 253 народних депутати (для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку - ІФ-У) на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграмі.

Вона також зазначила, що фракція "Європейська солідарність" утрималася від голосування, оскільки наполягає "на нормальній роботі комітетів, їхній відкритості для ЗМІ".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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