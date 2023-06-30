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Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

13:55 30.06.2023 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям.

Як випливає з картки законопроєкту (№9342), ухвалений Верховною Радою 28 червня законопроєкт було направлено на підпис президенту 29 червня, і 30 червня він повернувся до законодавчого органу з підписом глави держави.

Згідно із законопроєктом військовослужбовцям щомісяця може виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 30-100 тис. грн. Законопроєкт встановлює також доплату військовослужбовцям строкової служби - 6000 грн/міс, курсантам - 2350 грн/міс.

Поранені військовослужбовці, визнані непридатними до військової служби і зараховані в розпорядження відповідних командирів, отримуватимуть два місяці виплати за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до завершення дії розпорядження - додаткову виплату 20 100 грн.

Сім'ям померлих унаслідок поранення передбачено одноразову виплату в розмірі 100 тис грн.

Мінімальний поріг доплати інструкторам становить 15 тис грн.

Згідно із законопроєктом термін відпустки військовослужбовцям становить 30 днів на рік, окрім цього можна брати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Документ передбачає безперервну відпустку на лікування - не більше 4 місяців.

Законопроєкт забороняє допускати до участі в бойових діях військовослужбовцівсеред призваних на військову службу під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше місяця.

Законопроєкт також уточнює правила відстрочки військовозобов'язаних від мобілізації, які доглядають за родичами з інвалідністю. Такою відстрочкою можна скористатися, якщо в осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, зобов'язаних, відповідно до закону, їх утримувати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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