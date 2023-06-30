Рада узаконила платні послуги у СІЗО

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в умовах воєнного стану".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8292 у другому читанні та в цілому підтримали 228 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.

У пресслужбі Міністерства юстиції пояснили, що цей законопроєкт покликаний адаптувати роботу пенітенціарної системи до умов війни.

"№8292 адаптує вʼязничну систему до реалій війни та дає більше можливостей для належної евакуації вʼязниць та їх роботи у воєнний час; врегульовує відеонагляд, а також запроваджує на рівні закону наші платні послуги, які до цього часу впроваджувалися у якості експериментів постановами Кабміну", - зазначив голова міністерства Денис Малюська.

Зокрема, внесено зміни до закону про попереднє ув'язнення та передбачено, що "за наявності технічної можливості у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України можуть облаштовуватися камери з поліпшеними умовами тримання". Надання особам, взятим під варту, платних камер здійснюватиметься на добровільній основі.

Порядок надання особам, взятим під варту, платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання, а також перелік таких послуг, визначатиме Мінстерство юстиції.

Крім того, закон надає адміністрації місця попереднього ув'язнення використовувати аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби для стеження за ув'язненими, щоб запобігати втечам та вчиненню кримінальних правопорушень, порушенню встановленого законодавством порядку тримання під вартою, а також забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, засуджених, персоналу установи попереднього ув'язнення та інших осіб.