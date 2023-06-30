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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про управління оборонними ресурсами Джерело: https://biz.censor.net/n3427818

23:52 29.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8187 у другому читанні підтримали 279 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямовано на вдосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і ЄС

Зокрема, закон передбачає застосування принципів програмно-проєктного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами.

Для цього закон "Про оборону України" доповнено новим розділом "Управління оборонними ресурсами", в якому зазначена мета управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, визначені основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

Крім того, внесені зміни до основних термінів: "оборонні ресурси" в частині радіочастотного спектру (радіочастотного ресурсу); "програмно-проектний менеджмент", "система управління оборонними ресурсами"; "управління оборонними ресурсами" та до розділу "Управління оборонними ресурсами" в частині врахування таких стадій "життєвого циклу" як утримання та утилізація оборонних ресурсів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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