Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила закон про управління оборонними ресурсами Джерело: https://biz.censor.net/n3427818
23:52 29.06.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами".
Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8187 у другому читанні підтримали 279 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямовано на вдосконалення процедур управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і ЄС
Зокрема, закон передбачає застосування принципів програмно-проєктного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами.
Для цього закон "Про оборону України" доповнено новим розділом "Управління оборонними ресурсами", в якому зазначена мета управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, визначені основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.
Крім того, внесені зміни до основних термінів: "оборонні ресурси" в частині радіочастотного спектру (радіочастотного ресурсу); "програмно-проектний менеджмент", "система управління оборонними ресурсами"; "управління оборонними ресурсами" та до розділу "Управління оборонними ресурсами" в частині врахування таких стадій "життєвого циклу" як утримання та утилізація оборонних ресурсів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
|Калькуляції - лише для своїх: Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Парламент ухвалив за основу законопроєкт про захист рослин
|Рада узаконила платні послуги у СІЗО
|Рада ухвалила закон про управління оборонними ресурсами Джерело: https://biz.censor.net/n3427818
|Поки без чоловіків: Мінцифри почало тестувати зміну місця проживання через «Дію»
|Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України у програмі «Митниця»
|Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку експорту агропродукції
Бізнес
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту