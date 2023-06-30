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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Поки без чоловіків: Мінцифри почало тестувати зміну місця проживання через «Дію»
Міністерство цифрової трансформації анонсувало найближчим часом запуск у "Дії" послугу зі зміни місця проживання.
"Спочатку сервіс буде доступний для жінок та дітей. Долучитися до бета-тесту можна за посиланням", - заявили в Мінцифри.
Там пояснили, що на початку повномасштабної війни окремі держреєстри не працювали задля додаткового захисту даних українців, відповідно, послуга зміна місця проживання також була призупинена: українцям доводилося особисто звертатися до ЦНАП чи органів реєстрації, щоб змінити місце проживання.
"Тепер послуга повертається в "Дію". Більше того, ми вдосконалили сервіс. Він працюватиме без людського фактора: коли ви змінюватимете місце проживання у власному або в житлі іншого власника, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично. Це значно прискорить отримання послуги і зекономить ваш час", - зазначили в Мінцифри.
Щоб взяти участь у бета-тесті, потрібно:
* мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";
* мати податковий номер;
* бути старшим за 14 років, або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
* не бути військовозобов'язаним.
Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
"Якщо хочете задекларувати нове місце проживання в житлі іншого власника, потрібно отримати від нього підтвердження. Також при зміні проживання дитини маєте отримати дозвіл другого з батьків. Це можна зробити за посиланням або через QR-код", - також пояснили в Мінцифри.
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