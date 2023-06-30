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Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України у програмі «Митниця»
23:17 29.06.2023 |
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та ЄС про участь України в програмі Союзу для співробітництва у митній сфері "Митниця".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентілоні в Брюсселі 5 вересня 2022 року.
Участь України у Програмі ЄС "Митниця" як асоційованої країни дозволить користуватися усіма її перевагами, додали в Мінфіні. Так, це стосується співробітництва у такій діяльності:
* розробка та зміцнення потенціалу ІТ, зокрема розробка та експлуатація європейських електронних систем;
* встановлення мережі контактів за напрямками з колегами з інших країн;
* доступ до документів з митних питань (настанови, рекомендації, пояснення, методології, тощо);
* обмін знаннями та кращими практиками між працівниками митних органів країн-учасниць;
* дослідницька та інноваційна діяльність.
"Програма "Митниця" зі співробітництва в митній сфері створена та функціонує відповідно до Регламенту Європарламенту і Ради ЄС.
Враховуючи транскордонний характер діяльності митних органів держав-членів ЄС, створення митної програми на рівні ЄС з визначеним у Регламенті підходом щодо покриття витрат на необхідну технічну та адміністративну допомогу митним органам було спрямовано на посилення митного співробітництва між митними адміністраціями, а також розвиток їхнього адміністративного, кадрового та інформаційно-технічного потенціалу", - пояснили в міністерстві.
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