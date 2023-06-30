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Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі ЄС «Fiscalis»
22:58 29.06.2023 |
Парламент ратифікував угоду про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis".
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
"Сьогодні Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis", - ідеться у повідомленні.
Як пояснили у міністерстві, набрання угодою чинності створить правові підстави для приєднання України до згаданої програми ЄС.
Головна мета програми - співробітництво між податковими адміністраціями її країн-учасниць у питаннях боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та агресивним податковим плануванням.
Очікується, що участь України у програмі сприятиме боротьбі з ухиленням від сплати податків та покращенню податкового адміністрування в Україні, а також підтримці імплементації законодавства ЄС з питань оподаткування.
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