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АНАЛІТИКА

Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі ЄС «Fiscalis»

22:58 29.06.2023 |

Право

 

Парламент ратифікував угоду про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis".

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"Сьогодні Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування "Fiscalis", - ідеться у повідомленні.

Як пояснили у міністерстві, набрання угодою чинності створить правові підстави для приєднання України до згаданої програми ЄС.

Головна мета програми - співробітництво між податковими адміністраціями її країн-учасниць у питаннях боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та агресивним податковим плануванням.

Очікується, що участь України у програмі сприятиме боротьбі з ухиленням від сплати податків та покращенню податкового адміністрування в Україні, а також підтримці імплементації законодавства ЄС з питань оподаткування.
 

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