ВР посилила відповідальність за порушення міграційного законодавства

Верховна Рада вдосконалила законодавство у сфері міграції, посиливши відповідальність за його порушення для запобігання нелегальній міграції.

За відповідний законопроєкт №4411 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

За його словами, законопроєкт спрямований на вдосконалення окремих норм Кодексу про адміністративні правопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства. Законопроєкт посилює відповідальність за порушення особами законодавства у цій сфері, що сприятиме підвищенню рівня запобігання та протидії нелегальній міграції в Україні, забезпеченню безпеки держави та наближенню українського законодавства до міжнародних стандартів.

Кодекс, зокрема, доповнено новою статею 185-15 "Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів".

Згідно з цією статтею, невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), під час здійснення ними своїх повноважень спричиняє накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2023 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. - ІФ-У) і на посадових осіб - від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, спричиняє накладення штрафу на громадян від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з новою редакцією 204-1 статті кодексу встановлюється відповідальність за незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування чи проживання або в незаконному отриманні документів на право перебування чи проживання в Україні (розмір штрафу для громадян становить від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб - від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - ІФ-У).