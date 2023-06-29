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Співпраця з ЄС: Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі «Митниця»
14:02 29.06.2023 |
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі «Митниця», яка передбачає співробітництво між сторонами у митній сфері.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
Угода є основою для співробітництва між Україною та ЄС у підтримці митного союзу та митних органів, які працюють разом та діють як одне ціле. Цілі програми полягають у захисті фінансових та економічних інтересів ЄС і його держав-членів, забезпеченні охорони та безпеки, захисті від недобросовісної та незаконної торгівлі, а також підтримці законної комерційної діяльності.
Програма допоможе створити сучасний митний союз, який ставить в основу інтереси бізнесу та громадян, шляхом збільшення обміну інформацією і даними між національними митними адміністраціями та підтримки митних органів у захисті фінансово-економічних інтересів країн, зокрема у правильному стягненні митних зборів, імпортного ПДВ та акцизних зборів.
Також вона сприятиме розробці кращих стратегій управління ризиками для захисту фінансових інтересів країн - учасниць програми - та подальшому сприянню зростання рівня торгівлі.
Як повідомлялось, 5 вересня 2022 року в Брюсселі Міністр фінансів України Сергій Марченко та комісар Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Митниця» для співробітництва в митній сфері.
Програма «Митниця» відповідає меті ЄС та, відповідно, меті України, як кандидата на вступ до ЄС, сприяє створенню сучасного середовища для митниці та торгівлі, зберігаючи при цьому фінансові, економічні та соціальні інтереси та добробут країн - учасниць програми.
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