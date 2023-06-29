ВР планує спростити процедуру ввезення гуманітарної допомоги

Верховна Рада має намір спростити порядок ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9111 (про внесення змін до законів "Про гуманітарну допомогу" та "Про благодійну діяльність та благодійні організації") у першому читанні підтримали 286 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

ВР пропонує на законодавчому рівні закріпити правомочності Кабінету Міністрів України щодо встановлення спрощеного порядку визнання товарів гуманітарною допомогою (зокрема за декларативним принципом), її обліку та реєстрації. Так, згідно із законопроєктом, медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я України, визнаються гумдопомогою незалежно від терміну придатності вантажу за декларативним принципом без вимоги ухвалення спеціального рішення уповноваженими державними органами.

Законопроєкт передбачає створення правових підстав для розширення переліку отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Водночас народні депутати вважають за необхідне врегулювати питання правового статусу транспортних засобів, які визнаються гуманітарною допомогою. При цьому транспортні засоби, що надходять в Україну під час війни, звільняються від оподаткування. Це стосується й автомобілів, призначених для перевезення понад восьми осіб та осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які передають закладам соціального захисту населення, охорони здоров'я, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України, а також закладам, що входять до системи "Інваспорт".

Окрім того, законопроєкт містить положення про вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги іноземним державам. Відповідно до запропонованого порядку, рішення про надання гумдопомоги приймає президент України. Гуманітарну допомогу можуть надавати в натуральній або грошовій формі, за допомогою надання послуг або виконання робіт, зокрема залучення сил цивільного захисту або служби медицини катастроф. При цьому митне оформлення та пропуск товарів як гуманітарної допомоги іншим державам пропонується здійснювати шляхом подання митної декларації за формою єдиного адміністративного документа без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.