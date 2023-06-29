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ВР скоротила термін розгляду заяви про дозвіл на імміграцію - нардеп

13:06 29.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада скоротила розгляд заяви про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За відповідний законопроєкт №6516 у цілому проголосував 271 народний депутат на пленарному засіданні українського парламенту в четвер, написав Гончаренко в телеграмі.

За словами народного депутата, згідно з ухваленими змінами до закону, факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не є підставою для надання дозволу на імміграцію.

Крім цього, законопроєкт уточнює наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення або примусове видворення особи).

Гончаренко зазначив, що законопроєкт також урегульовує питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули в Україну разом із батьками і не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом із ними.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, він удосконалить механізми надання дозволу на імміграцію, зокрема спростить процедури надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим ІТ-фахівцям, а також посилить заходи з протидії нелегальній міграції щодо осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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