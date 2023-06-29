Фінансові новини
- |
- 29.06.23
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР скоротила термін розгляду заяви про дозвіл на імміграцію - нардеп
13:06 29.06.2023 |
Верховна Рада скоротила розгляд заяви про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
За відповідний законопроєкт №6516 у цілому проголосував 271 народний депутат на пленарному засіданні українського парламенту в четвер, написав Гончаренко в телеграмі.
За словами народного депутата, згідно з ухваленими змінами до закону, факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не є підставою для надання дозволу на імміграцію.
Крім цього, законопроєкт уточнює наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення або примусове видворення особи).
Гончаренко зазначив, що законопроєкт також урегульовує питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули в Україну разом із батьками і не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом із ними.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, він удосконалить механізми надання дозволу на імміграцію, зокрема спростить процедури надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим ІТ-фахівцям, а також посилить заходи з протидії нелегальній міграції щодо осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
|Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахуванн
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки затвердило новий склад наглядової ради «Експортно-кредитного агентства»
|В Україні узаконили виробництво крафтового алкоголю
|Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України у програмі «Єдиний ринок»
|Співпраця з ЄС: Рада ратифікувала угоду про участь України у програмі «Митниця»
|Британія виділяє 10 млн фунтів грантів на інновації для «зеленої» енергетики в Україні
|ВР планує спростити процедуру ввезення гуманітарної допомоги
Бізнес
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання