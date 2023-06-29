З нового року в Україні запрацює електронна акцизна марка - ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:

обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;

система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.

Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

Таким чином, практичне впровадження електронної акцизної марки можна прогнозувати з січня 2024 року.

Нагадуємо:

Водночас минулого тижня Кабмін затвердив нові зразки паперових акцизних марок для алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

ДПС доручено забезпечити виготовлення та продаж нових марок акцизного податку з 25 серпня 2023 року. Марки попереднього зразка припинять продавати з 1 вересня 2023 року.

Процес обміну старих акцизних марок на нові, а також знищення старих - триватиме до 2025 року.