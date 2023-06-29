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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада звузила можливості відстрочки від мобілізації

09:19 29.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада України прийняла закон, що звужує коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Зміни торкнуться тих хто має родичів з інвалідністю. Йдеться про законопроєкт №9342 схвалений 28 червня.

За даними видання Ukrainian Military Pages, змінюється чинна наразі норма, що відстрочку від мобілізації отримують військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Прийнятий закон визначає, що відстрочку можна буде оформити лише в тому випадку, якщо в родині не має інших людей, зобов'язаних утримувати особу з інвалідністю.

Для цього законопроєкт доповнює абзац 11 частини І статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати».

Схвалений закон, ще має підписати Президент України.

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року.

Під час воєнного стану військовозобов'язаними вважають усіх чоловіків від 18 до 60 років.

Однак призовники є окремою категорією щодо військового обов'язку і законодавством не передбачена можливість їхнього призову під час мобілізації.

У травні Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

В міноборони обґрунтовували зміни призовного віку тим, що "значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації".
За матеріалами: Мілітарний
 

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