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Рада дозволила легально ввозити автомобілі з правим розташуванням керма для потреб ЗСУ
14:28 28.06.2023 |
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про дорожній рух", які дозволяють військовослужбовцям під час воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма.
Прийняття відповідного законопроєкту №9238 за основу та в цілому підтримали 279 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Закон на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування дозволяє участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, які були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога або за міждержавними угодами, керування якими здійснюється військовослужбовцями під час виконання ними своїх службових обов'язків.
Згідно з пояснювальною запискою, наразі існують проблеми щодо ввезенням автомобілів із правим розташуванням керма, оскільки відповідно до закону "Про дорожній рух", на території України не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правостороннім розташуванням керма. На підставі норм цієї статті не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма, через це ввезти такі автомобілі з інших країн легально наразі неможливо.
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