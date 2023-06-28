Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про доплати та відпустки для військових

19:10 27.06.2023 |

Право

 

Комітет з питань безпеки та оборони рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати та відпустки для військовослужбовців.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, у доопрацьованому законопроєкті зберегли ухвалені у першому читанні норми, які передбачають встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн) у порядку, який визначатиме Кабмін.

Також до другого читання збереглась норма про запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки тривалістю не менше одного місяця.

При цьому умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30-100 тис. грн не змінюються, як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Водночас до розгляду у другому читанні у законопроєкт внесли низку змін:

* поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження - додаткову виплату у розмірі 20 100 грн у встановленому Кабміну порядку (ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачав доплати у розмірі 12 тис. грн);

* родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і в порядку, визначеному урядом;

* тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн;

* мінімальний поріг доплати для інструкторів встановлюється у розмірі 15 тис. грн;

* щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

* строковики зможуть переходити на службу за мобілізацією за бажанням;

* безперервна відпустка на лікування має складати не більше 4 місяців.

Усі передбачені законопроєктом доплати здійснюватимуться у порядку та за умов, які встановлюватиме Кабмін.

"Законопроект має бути розглянутий в парламенті на найближчому пленарному засіданні", - додав Железняк.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0225
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6572  0,01 0,03 37,3480  0,02 0,05
EUR 40,1816  0,09 0,23 41,0148  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес