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Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про e-марку акцизного податку
23:11 21.06.2023 |
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Комітет рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що e-марка надасть можливість: відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника до кінцевого споживача, контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари. Крім того, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Також, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання. При цьому обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле, а система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати із сумами акцизного податку за замовлені марки.
За словами Гетманцева, законопроєкт переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та подолає тінь.
Як повідомлялося, державний бюджет недоотримує 9 млрд грн податків на рік внаслідок обігу нелегальної лікеро-горілчаної продукції.
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