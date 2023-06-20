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Зеленський підписав закон про відновлення "великої приватизації" під час війни
14:03 20.06.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію діяльності Фонду державного майна (ФДМУ) та відновлення "великої приватизації".
Відповідний законопроєкт №8250, ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 травня, повернуто з підписом голови держави 20 червня, свідчить інформація на сайті парламенту.
Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.
Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які:
* дозволяють відновити "велику приватизацію";
* встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
* скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;
* усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п'яти років.
Крім того, закон вносить зміни в роботу із підсанкційним майном, зокрема:
* підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ за рішенням ВАКС;
* ФДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
* всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.
Рустем Умєров - народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
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