Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для безпілотників
13:18 20.06.2023 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування податку на додану вартість та ввізного мита на комплектуючі для дронів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у Telegram.
Як він пояснив, тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.
"Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - наголосив віцепрем'єр.
Як повідомлялося, 29 травня Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від ПДВ та ввізного мита складові БПЛА. Зокрема, на час дії військового стану від ПДВ та ввізного мита звільняються складові безпілотників, які підприємства ввозять для власної діяльності для виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
ТОП-НОВИНИ
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит
|Кабмін дозволив тимчасові сміттєзвалища в умовах воєнного стану
|Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent - біля $76,8 за барель
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra