Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 11:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
10:46 16.06.2023 |
Європейський парламент закликає президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт 5655 про реформу містобудування.
Такий пункт міститься в ухваленій 15 червня резолюції під назвою "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство", повідомляє рух ЧЕСНО.
"Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", - йдеться в резолюції.
Рух ЧЕСНО називає застереження Європарламенту "чітким сигналом Офісу президента". "З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського", - зазначила лідерка Руху Віта Думанська.
Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вказувало на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва.
Проти ухвалення цього законопроєкту також виступала Національна спілка архітекторів України, низка мерів обласних центрів, а також ряд громадських організацій.
Зокрема, рух "Чесно" зауважував, що законопроєкт №5655 передусім вигідний забудовникам. Зокрема, ним передбачено створення так званих приватних ДАБІ, які будуть контролювати забудовників і при цьому будуть створені тими ж забудовниками. Крім того, законопроєкт звужує кількість підстав для знесення самобудів.
Також проти ухвалення законопроєкту у нинішній редакції виступає Асоціація міст України, яка висловила численні зауваження та пропозиції до законопроєкту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.06.23
|Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
|МАГАТЕ уважно стежитиме за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, – Гроссі
|Корпоратизація «Енергоатома» може відбутися за півроку-рік - Котін
|АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління «Укрнафті»
|В Україні стартує новий грантовий проєкт, який передбачає надання безповоротних грантів мікробізнесу із постраждалих регіонів
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів