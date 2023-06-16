Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування

Європейський парламент закликає президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт 5655 про реформу містобудування.

Такий пункт міститься в ухваленій 15 червня резолюції під назвою "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство", повідомляє рух ЧЕСНО.

"Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність", - йдеться в резолюції.

Рух ЧЕСНО називає застереження Європарламенту "чітким сигналом Офісу президента". "З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського", - зазначила лідерка Руху Віта Думанська.

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вказувало на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва.

Проти ухвалення цього законопроєкту також виступала Національна спілка архітекторів України, низка мерів обласних центрів, а також ряд громадських організацій.

Зокрема, рух "Чесно" зауважував, що законопроєкт №5655 передусім вигідний забудовникам. Зокрема, ним передбачено створення так званих приватних ДАБІ, які будуть контролювати забудовників і при цьому будуть створені тими ж забудовниками. Крім того, законопроєкт звужує кількість підстав для знесення самобудів.

Також проти ухвалення законопроєкту у нинішній редакції виступає Асоціація міст України, яка висловила численні зауваження та пропозиції до законопроєкту.