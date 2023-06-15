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АНАЛІТИКА

Закрити ФОП можна буде на порталі «Дія», – Мінцифри

16:22 15.06.2023 |

Право

 

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували автоматизацію закриття ФОП на порталі "Дія", наразі запустили бета-тестування послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Уже три роки ви відкриваєте власний бізнес у кілька кліків і за дві секунди. Незабаром зможете так само швидко його закрити. Не доведеться йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор", - зазначив він.

За словами міністра, дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливить помилки в заяві. "Все, що вам треба, - перевірити інформацію та поставити електронний підпис", - додав Федоров.

Зареєструватися для участі у бета-тесті можна за посиланням.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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