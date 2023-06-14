Венеціанська комісія рекомендує переглянути або уточнити низку положень закону «Про нацменшини»

Володимир В'ятрович

Венеціанська комісія рекомендує переглянути або уточнити низку положень закону "Про національні меншини (спільноти)", зокрема прибрати зобов'язання щодо перекладу українською мовою інформації про публічні заходи або, принаймні, переглянути його на основі принципу пропорційності.

"Із тексту висновку: Венеційська комісія "високо оцінює прагнення української влади врахувати міжнародні та європейські стандарти щодо захисту меншин, а також - хоча і в обмеженій мірі - деякі критичні зауваження", висловлені комісією у попередніх висновках", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Зазначається, що водночас Венеціанська комісія рекомендує переглянути або уточнити низку положень закону "Про національні меншини (спільноти)".

Зокрема, рекомендується: поширити право на організацію заходів мовами меншин на всіх осіб; вилучити зобов'язання щодо забезпечення перекладу українською мовою інформації про публічні заходи або, принаймні, переглянути його у світлі принципу пропорційності; переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин та книгарнями; забезпечити більшу правову визначеність щодо можливості перекладу офіційних написів і загальної інформації мовою меншини.

Крім того, рекомендується передбачити в законі критерії для прийняття методології, щоб забезпечити використання мов меншин у контактах з адміністративними органами відповідно до норм Рамкової конвенції про захист національних меншин та зобов'язань України відповідно до норм Європейської хартії регіональних мов.

У свою чергу депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність") заявив, що висновки Венеціанської комісії щодо закону про нацменшини є "відверто упередженими".

"Наприклад Венеційська комісія вважає, що права дублювати вивіски мовами національних меншин - недостатньо. Бо, мовляв, дорого робити по кілька вивісок, тож, може, варто зекономити на вивісках українською. Для будь-кого (крім членів Венеційської комісії) очевидно, що якщо поруч висять, наприклад, вивіски угорською і українською мовами, то вивіска українською ніяк не порушує прав угорської меншини. А поради дозволити вивіски без україномовного варіанту взагалі жодного стосунку до захисту меншин не мають і є закликом до дискримінації українців у власній державі", - написав депутат у фейсбуці.

За його словами, Венеціанська комісія також рекомендує скасувати важливі норми, що захищають українську мову.

"Наприклад, вимоги закону про медіа, що українською мовою має бути 90% програм на загальноукраїнських і 80% на регіональних каналах. Або вимогу закону про мову, що 50% асортименту книжок у книгарнях має бути українською", - написав він.

У зв'язку з цим В'ятрович вважає, що українська влада просто не має права виконувати значну частину рекомендацій, оскільки це означало би повернення до "відверто антиукраїнської політики".

"Ті рекомендації, які є притомними й не загрожують національній безпеці, звичайно, можна виконати... Завданням української влади є переконати наших партнерів з ЄС, що відродження і захист української мови - це не порушення прав меншин, а невід'ємна частина нашого європейського вибору", - підсумував він.