НКЦПФР розробила та затвердила вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства

Професійна придатність корпоративного секретаря визначається як сукупність персональних якостей, знань, професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням специфіки діяльності акціонерного товариства.

Такі визначення закладено в затвердженому 8 червня 2023 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенні №638 "Про затвердження Вимог до корпоративного секретаря акціонерного товариства".

Цим вимогам обов'язково мають відповідати корпоративні секретарі: банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інших акціонерних товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також акціонерних товариств, цінні папери яких допущено до торгів на організованому ринку капіталу або за цінними паперами яких здійснено публічну пропозицію; приватних акціонерних товариств із кількістю акціонерів-власників акцій, що є предметом публічної пропозиції.

Уся інформація про відповідність кандидата на посаду корпоративного секретаря цим вимогам має бути верифікована та перевірена комітетом з питань призначень наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства.

Згідно із затвердженим документом, корпоративний секретар, зокрема, повинен мати: вищу освіту не нижче за бакалавра (рекомендованою є юридична, економічна, менеджмент або бізнес-освіта), досвід роботи в господарському товаристві на посаді, що передбачає супроводження діяльності з корпоративних питань. Знання та практичне застосування законодавства у сфері корпоративного управління у складі органів управління госптовариства, компаніях та/або установах-учасниках ринків капіталу або інших фінансових ринків, у державних органах-регуляторах ринків капіталу.

Крім того корпоративний секретар має знати та вміти застосовувати законодавство України у сфері корпоративного права та управління, Кодекс корпоративного управління, найкращі практики роботи зі стейкголдерами акціонерного товариства. А також знання, уміння та навички, що можуть забезпечити належне інформування наглядової ради або ради директорів акціонерного товариства про питання GRS та ESG.

Особи, які обіймають посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства, не повинні мати непогашеної або не знятої судимості за кримінальні правопорушення проти власності, злочини у сфері службової або господарської діяльності. Крім того, повинен мати бездоганну ділову репутацію в розумінні закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".