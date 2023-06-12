Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Профільний комітет рекомендує прийняти за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності залучення підприємців у сфері благоустрою

18:27 12.06.2023 |

Право

 

Парламентський комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9233 пропонує внести до законодавства зміни, які врегульовують процедури, пов'язані з розміщенням майданчиків для паркування транспортних засобів і тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що операторів майданчиків для паркування транспортних засобів визначатимуть за результатами проведення електронного аукціону в електронній торговій системі (ЕТС) та за рішенням сільських, селищних і міських рад.

Згідно із законопроєктом, процедури розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності також визначатимуть за результатами проведення електронного аукціону в ЕТС.

Законопроєкт №9233 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності було зареєстровано у Верховній Раді 24 квітня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7696  0,05 0,15 37,2900  0,05 0,14
EUR 39,6246  0,03 0,07 40,4196  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес