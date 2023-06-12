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Профільний комітет рекомендує прийняти за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності залучення підприємців у сфері благоустрою
18:27 12.06.2023 |
Парламентський комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності.
Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9233 пропонує внести до законодавства зміни, які врегульовують процедури, пов'язані з розміщенням майданчиків для паркування транспортних засобів і тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
Зокрема, законопроєкт передбачає, що операторів майданчиків для паркування транспортних засобів визначатимуть за результатами проведення електронного аукціону в електронній торговій системі (ЕТС) та за рішенням сільських, селищних і міських рад.
Згідно із законопроєктом, процедури розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності також визначатимуть за результатами проведення електронного аукціону в ЕТС.
Законопроєкт №9233 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності залучення суб'єктів господарювання у сфері благоустрою та містобудівної діяльності було зареєстровано у Верховній Раді 24 квітня.
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