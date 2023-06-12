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Рада ухвалила новий закон про захист прав споживачів
07:45 12.06.2023 |
Верховна Рада прийняла новий закон "Про захист прав споживачів".
Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №6134 у другому читанні та в цілому на засіданні 10 червня підтримали 263 депутати, повідомляє пресслужба парламенту.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що чинний закон "Про захист прав споживачів" було ухвалено ще у 1991 році, відтоді система захисту прав споживачів зазнала деструктивних змін, що призвело до її суттєвої невідповідності вимогам ЄС.
Очікується, що прийняття закону дозволить:
* імплементувати у вітчизняне законодавче поле директиви та регламенти ЄС у сфері захисту споживачів;
* поширити дію закону на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (у разі порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, при позначенні ціни продажу харчової продукції);
* визначити права та обов'язки споживачів в електронній торгівлі;
* передбачити запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції;
* впровадити надання суб'єктами господарювання документів, що підтверджують гарантійні зобов'язання, в електронній формі;
* визначити перелік інформації про продукцію та суб'єкта господарювання, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі та відповідальність за відсутність такої інформації, крім того, відповідальність суб'єкта господарювання, що надає послуги торговельного електронного майданчику (маркетплейса) для розміщення товарів для продажу інших суб'єктів господарювання.
Також Держпродспоживслужбі надано право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів (частини веб-сайту, програмного забезпечення) суб'єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів тощо.
Водночас закон звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку створювати обмінний фонд товарів, натомість споживач отримає право повернути кошти, якщо ремонт придбаного товару потребує більше чотирнадцяти календарних днів.
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