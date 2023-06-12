Рада збільшила до 40 днів відпустки для військових

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо відпусток військовослужбовців".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №9378 в цілому на засіданні 10 червня підтримали 270 депутатів, повідомляє пресслужба парламенту.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що наразі військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.

Тобто, військовослужбовець протягом року може отримати відпустку в сумі не більше 20 календарних днів. Водночас військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу та не можуть бути звільненні зі служби в період дії воєнного стану, відпустка надається у кількості 10 днів на весь період їх служби.

Відтак, ухваленими законом пропонується передбачити більшу тривалість відпусток, зокрема щорічної в сумі до 30 днів та надати можливість військовослужбовцям строкової військової служби отримувати додаткову відпустку.