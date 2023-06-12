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Рада продовжила на рік перехід на українську мову навчання представникам нацменшин у школах із викладанням однією з мов ЄС

07:35 12.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада продовжила на рік - до 1 вересня 2024 р. - перехід на українську мову шкіл, у яких навчаються представники національних меншин України, які здобувають освіту однією з офіційних мов Європейського Союзу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент схвалив №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік, тобто до 1 вересня 2024-го", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За словами народного депутата, за відповідний законопроєкт у цілому проголосували 262 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу.

Згідно з ухваленими змінами до перехідних положень закону "Про освіту" особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, та почали здобувати загальну середню освіту до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати таку освіту згідно з чинними правилами до набрання чинності цим законом, із поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчають українською мовою, не до 1 вересня 2023 року, як це передбачено чинним законодавством, а до 1 вересня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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