Фінансові новини
- |
- 12.06.23
- |
- 08:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР підтримала законопроєкт про тимчасову заборону продажу сигарет у дьюті-фрі
07:30 12.06.2023 |
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону продажу сигарет у дьюті-фрі.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
За проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів" (№9315) у першому читанні проголосували 237 депутатів.
Документ пропонує заборонити на час дії воєнного стану поміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) тютюнових виробів, що виробляються в Україні.
Крім того, пропонується заборонити продаж у дьюті-фрі за однією розрахунковою операцією в обсязі, що перевищує 40 сигарет, або 10 сигар чи 20 сигарил, а також встановити адміністративну відповідальність за порушення заборони.
"Думаю, пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести, коли реалізуємо в цілому", - зауважив Железняк, який є одним із авторів законодавчої ініціативи.
Як повідомлялося, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань незаконного обігу тютюнових виробів ініціювала заборону на виробництво і продаж сигарет для дьюті-фрі через виявлені порушення законодавства.
За інформацією ТСК, останнім часом спостерігалася тенденція, коли на наземних конкретних пунктах пропуску на один чек купувалося в середньому 30-35 пачок сигарет, а на інших - тільки 5-7. При тому, що в ЄС можна провезти лише 2 пачки.
Під час перевірки кількості реалізованих пачок сигарет у дьюті-фрі у митному режимі "реекспорт" виявилося, що тільки за одним оператором може спостерігатися зниження продажу до 157 тис. пачок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Венеційка» оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
|У G7 вказали Україні три пріоритети для антикорупційної і судової реформ
|Канада збільшує на канадських доларів військову допомогу Україні - Трюдо
|США оголосили пакет військової допомоги Україні на $2,1 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила новий закон про захист прав споживачів
|Рада збільшила до 40 днів відпустки для військових
|Рада продовжила на рік перехід на українську мову навчання представникам нацменшин у школах із викладанням однією з мов ЄС
|ВР підтримала законопроєкт про тимчасову заборону продажу сигарет у дьюті-фрі
|Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії
|Рада підтримала обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО на час воєнного стану
Бізнес
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності