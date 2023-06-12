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АНАЛІТИКА

ВР підтримала законопроєкт про тимчасову заборону продажу сигарет у дьюті-фрі

07:30 12.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону продажу сигарет у дьюті-фрі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів" (№9315) у першому читанні проголосували 237 депутатів.

Документ пропонує заборонити на час дії воєнного стану поміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі) тютюнових виробів, що виробляються в Україні.

Крім того, пропонується заборонити продаж у дьюті-фрі за однією розрахунковою операцією в обсязі, що перевищує 40 сигарет, або 10 сигар чи 20 сигарил, а також встановити адміністративну відповідальність за порушення заборони.

"Думаю, пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести, коли реалізуємо в цілому", - зауважив Железняк, який є одним із авторів законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань незаконного обігу тютюнових виробів ініціювала заборону на виробництво і продаж сигарет для дьюті-фрі через виявлені порушення законодавства.

За інформацією ТСК, останнім часом спостерігалася тенденція, коли на наземних конкретних пунктах пропуску на один чек купувалося в середньому 30-35 пачок сигарет, а на інших - тільки 5-7. При тому, що в ЄС можна провезти лише 2 пачки.

Під час перевірки кількості реалізованих пачок сигарет у дьюті-фрі у митному режимі "реекспорт" виявилося, що тільки за одним оператором може спостерігатися зниження продажу до 157 тис. пачок.
 

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