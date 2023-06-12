Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для ВПО на час воєнного стану

07:20 12.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада підтримала запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною, під час воєнного стану та 30 днів після нього.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Депутати ухвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт №9051 про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування" щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану. «За» проголосували 264 народні обранці.

Законопроєкт пропонує на час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення передбачити обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Крім того, встановлюється, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення колекторам заборонено вимагати борги з позичальників.

Однак упродовж пів року після завершення воєнного стану споживачі, кредити яких було реструктуризовано, мають погасити відсотки за кредитом.

Також депутати схвалили зміни до Податкового кодексу, які пов'язані із законопроєктом 9051. Відповідний законопроєкт про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану № 9052 підтримали 256 народних обранців.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Верховна Рада схвалила зміни до Податкового кодексу, якими звільнила від обов'язку сплати на користь кредитора неустойки (штрафу, пені) у зв'язку з простроченням платежу за кредитом.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4082
  0,1463
 0,37

Курс обміну валют на 09.06.23, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8238  0,02 0,04 37,3421  0,00 0,00
EUR 39,6521  0,08 0,20 40,4658  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 09.06.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес