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«Венеційка» рекомендувала Україні відкласти «антиолігархічний» закон до кінця війни – міністр юстиції
Венеційська комісія в п'ятницю рекомендувала Україні відкласти імплементацію так званого антиолігархічного закону, який Європейська комісія визначила як один із критеріїв подальшого руху Києва в Європейський Союз.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, пише "Європейська правда".
Малюська нагадав, що Єврокомісія висунула умову про ухвалення "антиолігархічного" законодавства для Грузії, а "Венеційка" його розкритикувала через запропонований індивідуальний підхід.
"Українські олігархи розраховували, що з українським законом про олігархів відбудеться те саме: буде нищівна критика, яка призведе до того, що закон просто поховають і це затягне початок перемовин про вступ до ЄС. Одразу скажу: цього не відбулося", - додав він.
Після дискусій із фахівцями "Венеційки", додав Малюська, ті ухвалили, що український "антиолігархічний" закон не порушує права олігархів, як грузинський, але рекомендували Україні відкласти імплементацію закону про олігархів з огляду на війну.
"Річ у тім, що війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів - це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну і правову систему вкрай складно", - пояснив він.
Міністр пообіцяв, що "пауза" в діалозі з Венеційською комісією "триватиме недовго".
Нагадаємо, Венеційська комісія мала ухвалити свій висновок щодо українського "антиолігархічного" закону ще в березні. Однак в останній момент на прохання України розгляд закону був відкладений як мінімум до середини року.
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