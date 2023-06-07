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Фінкомітет Ради рекомендував ухвалити в першому читанні заборону на продаж цигарок у duty-free до завершення війни
17:32 07.06.2023 |
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував народним депутатам підтримати в першому читанні законопроєкт про заборону продажу цигарок у duty-free до завершення війни, повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) із економічної безпеки, народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт №9315 передбачає внесення змін до Митного кодексу та інших законів України для протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами.
"До другого читання домовилися отримати дані і будуть правки щодо заборони і продажу алкоголю (якщо статистика підтвердить, що там є схема), повної заборони щодо сигарет (навіть імпортних), повної заборони взагалі під час воєнного стану роботи наземних дьюті-фрі", - написав він у середу в телеграм-каналі.
Глава ТСК порадив "ділкам, які досі використовують ці схеми, самостійно їх швидко закрити".
Як повідомлялося, законопроєкт №9315 передбачає введення заборони на час воєнного стану на розміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (duty-free) тютюнових виробів, вироблених в Україні, а також на продаж в одному чеку більше двох пачок тютюнових виробів. Документ також дозволяє правоохоронним органам проводити інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для розміщення в duty-free.
ТСК Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів у травні 2023 року виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося лише 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше - 27 млн пачок.
Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок сигарет, а на інших - тільки 5-7, за допустимого перетину кордону - лише дві пачки на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty-free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.
Голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев оцінює щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету на рівні $1 млрд.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі України здійснити перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.
На черговому засіданні в червні ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників регіональних правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет.
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