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АНАЛІТИКА

Уряд виконає одразу два структурні маяки МВФ

11:27 31.05.2023 |

Право

 

Уряд зареєстрував законопроєкт №9346 зі змінами до Бюджетного кодексу. Вони спрямовані на мінімізацію можливостей ad hoc змін до бюджету, встановлення чітких критеріїв та обмежень для держгарантій. Про це повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook.

Вона нагадала, що Україна зобов'язалася його зареєструвати до кінця травня (і ухвалити) в межах виконання меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Мова йде про два структурні маяки: подання до парламенту законопроєкту щодо відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету (ad hoc), а також норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування", - написала вона.

За словами Підласої, уряд пропонує:

- встановити, що законопроєкт про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів (зараз достатньо будь-якого висновку), водночас висновок має містити інформацію щодо можливостей фінансового забезпечення у поточному році й на середньостроковий період;

- відновити передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про держбюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки та оборони;

- відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (ухвалення Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ;

- відновити у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом, що теж зупинено через повномасштабне вторгнення;

- передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет. У 2021 граничний обсяг передбачався на рівні не більше ніж 8,4%, а на 2022 і 2023 роки - не визначався.

"Комітет з питань бюджету розгляне законопроєкт найближчим часом", - написала вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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