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ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

19:19 30.05.2023 |

Право

 

Верховна Рада імплементувала положення acquis Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами відповідно до рекомендацій Єврокомісії, необхідних Україні для початку переговорів про вступ до ЄС.

За відповідний законопроєкт №9206 про внесення змін до закону "Про рекламу" у другому читанні та в цілому проголосували 298 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Документ спрямований на оновлення закону "Про рекламу" в частині його гармонізації з Директивою про аудіовізуальні медіапослуги, реалізації принципу технологічної нейтральності, забезпечення повного та належного захисту інтересів споживачів, а також захисту рекламного ринку України від негативного впливу ззовні, передусім - через несумлінні практики поширення в Україні реклами з боку іноземних суб'єктів, пов'язаних із державою-агресором.

Законопроєкт, зокрема, запроваджує нові терміни ("користувацький контент", "продакт-плейсмент"), уточнює поняття "реклама" та її форми, встановлює критерії, згідно з якими реклама потрапляє під юрисдикцію України.

Згідно з законопроєктом, можуть бути звужені вимоги щодо обов'язковості оплати розповсюдження реклами на території України (вона стосуватиметься лише аудіовізуальних медіа та з непоширенням таких вимог на рекламу мовників країн ЄС офіційними мовами ЄС).

Законопроєкт передбачає саморегулювання та співрегулювання у сфері реклами шляхом ухвалення кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами, зокрема реклами алкогольних напоїв.

Проєкт закону також розширює заборону на розміщення в рекламі тверджень або зображень, що є дискримінаційними або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість щодо окремих осіб або груп осіб за такими ознаками, як вік, етнічна приналежність, сексуальна орієнтація, інвалідність.

Законопроєкт також збільшує до 20% квоту реклами (розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6:00 до 18:00 і з 18:00 до 24:00) у лінійних аудіо- та аудіовізуальних медіа.

Крім того, передбачається можливість спрощення правил переривання реклами трансляції фільмів (за винятком документальних і серіалів), програм новин і програм для дітей (не частіше ніж один раз кожні 30 хвилин). Під час трансляції програм, що складаються з автономних частин або спортивних подій, реклама розміщується в перервах між їхніми частинами.

Водночас забороняється обробляти персональні дані дітей для прямого маркетингу та профілювання, передбачено запровадження регулювання реклами на платформах загального доступу, зокрема обов'язковість маркування реклами, а також відповідності законодавству про рекламу.

Під час голосування за законопроєкт №9206 народні депутати вилучили з нього поправки, що мали заборонити рекламну викладку сигарет у місцях роздрібної торгівлі, а також відхилили поправки, які могли послабити заборону на рекламу алкоголю на телебаченні та радіо, повідомив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк (партія "Голос").

Як повідомлялося, Європейська Бізнес Асоціація та Американська торговельна палата зверталися з відповідною вимогою до парламенту, мотивуючи прохання можливим зростанням тіньового ринку акцизних товарів.

Документ передбачає вилучення з національного законодавства архаїчних норм, спрощення вимог до реклами послуг, що надаються з використанням електронних комунікацій, уточнення регулювання соціальної реклами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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