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Рада розширила повноваження голови Фонду держмайна
16:02 30.05.2023 |
Верховна Рада внесла зміни до закону "Про Фонд державного майна України" для оптимізації його структури.
За прийняття відповідного законопроєкту №8250 у другому читанні проголосував 231 нардеп, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "підвищення ефективності діяльності регіональних органів ФДМУ та змінення процедури призначення та звільнення заступників голови Фонду".
Для цього пропонується встановити, що Фонд держмайна здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої регіональні відділення, які позбавляються статусу юридичної особи.
Крім того, голові ФДМУ надаються повноваження утворювати та ліквідовувати регіональні відділення Фонду, а також власним рішенням призначати своїх заступників без погодження з урядом.
На думку авторів законопроєкта, його ухвалення дозволить підвищити ефективність роботи Фонду держмайна, а також запровадити нові електронні сервіси для бізнесу.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.
Рустем Умєров - народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
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