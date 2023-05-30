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ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп
15:52 30.05.2023 |
Верховна Рада має намір надати можливість військовослужбовцям мати 40 днів відпустки протягом року, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
За відповідний законопроєкт проголосували в першому читанні 333 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, написав Гончаренко в телеграмі.
"Офіційно - 40 днів! Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами. Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - зазначив народний депутат.
За словами Гончаренка, у другому читанні та в цілому законопроєкт Верховна Рада може ухвалити найближчими тижнями.
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