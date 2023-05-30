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АНАЛІТИКА

В Україні знизили вік призову на строкову військову службу

14:33 30.05.2023 |

Право

 

Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Документ в цілому підтримали 304 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Урядовий законопроект №9281 ініціювало Міністерство оборони спільно зі Збройними силами України. Вони пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня.

Ця ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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