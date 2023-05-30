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АНАЛІТИКА

Україна приєднається до міжнародної конвенції про відмову від використання ртуті

11:55 30.05.2023 |

Право

 

Україна приєднається до міжнародної конвенції, яка передбачає поступову відмову від використання ртуті.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №0199 "Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть" за основу та в цілому на своєму засіданні напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Це той міжнародний документ, до якого долучилася 141 держава світу, і який так ігнорує Росія. Маючи чітку політичну волю та позицію, ми сьогодні встановлюємо в своїй країні міжнародно визнані правила поводження з цим рідким отруйним металом", - прокоментував голова міністерства Руслан Стрілець.

За його словами, долучення України до Конвенції дозволить в подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом "Радикал", коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці. Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів вирішити проблеми зі всією "радянською спадщиною" - залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, що використовували застарілі технології.

Як сторона Конвенції, Україна матиме доступ до цільових ресурсів Глобального екологічного фонду, а також зможе отримати технічну та експертну допомогу.

Нагадаємо, Мінаматська конвенція про ртуть прийнята у 2013 році та набула чинності у 2017 році.

Конвенція названа на честь міста Мінамата у Японії, де наприкінці 1950 років ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей.

Отруєння викликало хворобу Мінамати - синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках - параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті: забороняється її подальший видобуток, встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле, і навіть косметики).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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