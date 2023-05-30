Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала новий законопроєкт про доплати військовим: перше читання
14:28 30.05.2023 |
Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення доплат 30 000 грн. За нього проголосували 333 депутати, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
"Чому за основу? Ну, тому що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат", - пояснив він.
Строки подання правок до другого читання скоротили до семи днів, тому очікувати на ухвалення законопроєкту в цілому можна протягом червня.
Редакція законопроєкту до першого читання передбачає такі виплати:
→ щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);
→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;
→ щомісячна винагорода в розмірі 6000 грн для поранених, контужених, покалічених військових протягом всього часу перебування в розпорядженні;
→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.
Депутати окремо збираються доручити керівникам сектору безпеки і оборони України передбачити винагороду для інструкторів диференційно залежно від рівня, інтенсивності та напрямів підготовки.
Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.
Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця.
У разі ухвалення законопроєкт набере чинності наступного дня після опублікування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови «Укрзалізниці», – ЗМІ
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада розширила повноваження голови Фонду держмайна
|Рада пропонує дозволити продаж с/г земель юрособам через два роки після війни
|Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК
|В Україні знизили вік призову на строкову військову службу
|Рада підтримала новий законопроєкт про доплати військовим: перше читання
|Сонячна енергія обвалила ціни на газ у Європі до мінімуму за два роки, - Bloomberg
|Нафта впала на 2% через проблеми з борговими зобов'язаннями США, ОПЕК+ говорить про невизначеність
Бізнес
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо