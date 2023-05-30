Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила закон про набуття Україною членства в Банку розвитку Ради Європи
22:50 29.05.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про прийняття Статуту Банку розвитку Ради Європи та приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи".
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення проєкту №0206 проголосували 296 народних депутатів.
Очікується, що ухвалення документа дозволить Україні набути членства у БРРЄ, що сприятиме розвитку нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, надасть широкі можливості залучення інвестицій для забезпечення житлом громадян України, які втратили житло чи воно було пошкоджене унаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Окрім того, набуття Україною членства у БРРЄ дозволить залучити кошти Банку для відновлення та відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок збройної агресії РФ, а також має позитивно вплинути на показники економічного і соціального розвитку, гуманітарної сфери.
Основна мета Банку розвитку Ради Європи - допомога у розв'язанні соціальних проблем, з якими європейські країни стикаються або можуть зіткнутися внаслідок присутності біженців, переміщених осіб або мігрантів, унаслідок переміщень біженців або інших вимушених переміщень населення та внаслідок присутності жертв природних чи екологічних катастроф.
Питання щодо набуття Україною членства у Банку розглядалося з 2017 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків
|Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|ВР підтримала запровадження санкцій проти Ірану на 50 років - нардеп
|Рада підтримала законопроєкт про скасування «спрощенки 2%» в першому читанні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг вивантаження зернових у портах Великої Одеси за минулий тиждень зріс майже вшестеро
|Рада ухвалила закон про набуття Україною членства в Банку розвитку Ради Європи
|Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон без імпорту газу - Чернишов
|США виділили новий пакет грантів українським підприємцям: можна отримати до $90 000
|Рада підтримала введення пільг для виробництва дронів в Україні
|Банки минулого тижня видали ₴2,8 мільярда доступних кредитів
|Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків
Бізнес
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube