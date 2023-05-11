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Кабмін урегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій
22:21 10.05.2023 |
Кабінет Міністрів України врегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій.
Відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану" уряд ухвалив на засіданні у вівторок.
Як повідомляється на сайті уряду, ухвалена постанова дасть змогу забезпечити об'єктивну можливість функціонування державних електронних ресурсів і безпосередній доступ мешканців територій, що мають невисоку інтенсивність бойових дій, до адміністративних послуг.
Зокрема, у сфері нотаріату ухвалені зміни передбачають регламентацію таких питань як: перевірка дійсності довіреності, оформленої без використання спеціальних бланків нотаріальних документів; скасування низки обмежень на вчинення окремих нотаріальних дій, зокрема деяких видів правочинів, виключається також норма щодо зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття під час дії воєнного стану.
Постанова також скасовує низку обмежень у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу.
Зокрема, постанова визначає коло осіб, щодо яких застосовується тестування як форма контролю у сферах держреєстрації, а також визначає процедурні питання його проведення, зокрема в разі сигналу повітряної тривоги.
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