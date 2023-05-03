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Стефанішина анонсувала візит делегації «Венеційки» в Україну, обговорюватимуть реформу КС
Делегація Венеційської комісії, яка незабаром відвідає Україну, обговорить із владою реформу Конституційного Суду, після чого надасть висновки щодо вже наявного законопроєкту.
Про це журналістам у середу розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент "Європейської правди".
"Цього тижня відбудеться візит до України президентки та експертів Венеційської комісії. Вони особисто приїдуть до Києва для підготовки висновку щодо законопроєкту про відбір суддів Конституційного Суду", - зазначила урядовиця.
Вона уточнила, що експерти "Венеційки" зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським, урядом і парламентом, а також окремо - представниками громадянського суспільства.
"Після того, як вони поїдуть, ми очікуємо остаточного висновку щодо відповідно законопроєкту, і з його урахуванням ми хочемо ухвалити цей проєкт до кінця травня, щоби якнайшвидше запустити відбір суддів КС", - розповіла Стефанішина.
"Ми передбачаємо, що відбір буде здійснюватися за принципом етичної ради з переважним голосом міжнародних експертів. Цей підхід підтриманий ВК і Єврокомісією", - додала вона.
У листопаді 2022 року Верховна рада ухвалила закон про реформу Конституційного Суду, який не відповідав рекомендаціям "Венеційки". Склад і порядок ухвалення рішень Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка мала здійснювати добір кандидатів до КС, зберігав політичний контроль за процесом.
У результаті шанси на призначення суддею КС матимуть лише ті кандидати, які отримали підтримку двох політично ангажованих членів Дорадчої групи експертів.
Для вирішення ситуації у парламенті зареєстрували законопроєкт №9225, який нібито має вирішити проблему, але насправді ще більшою мірою політизує процедуру відбору суддів Конституційного Суду.
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