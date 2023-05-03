Рада заборонила перереєстровувати підсанкційні активи

Верховна Рада у середу, 3 травня, затвердила зміни до законів про державну реєстрацію речових прав та компаній, які накладають на державних реєстраторів додатковий обов'язок - перед внесенням будь-яких змін перевіряти наявність заборонних санкцій. Відповідний законопроєкт №9156-д за основу та в цілому підтримали 280 народних депутатів.

Законопроєкт вимагає від реєстратора під час перевірки поданих документів перевірити застосування санкцій, які унеможливлюють проведення державної реєстрації прав.

Факт застосування таких санкцій відтепер буде законною підставою для відмови у державній реєстрації.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, цей законопроєкт вирішує ще одну проблему. У звʼязку з тогорічним рішенням Конституційного Суду України через два тижні Мінʼюст міг втратити повноваження скасовувати рішення державних реєстраторів щодо прав на нерухомість. Депутати врегулювали цей момент.

З-поміж іншого вони визначили, що несуттєві помилки реєстратора, які не впливають на об'єктивність, достовірність та повноту відомостей, не можуть бути підставою для анулювання реєстраційного рішення.